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События Сегодня, 11:1152
На конец января прогнозируют тарифный майдан в Киеве и по всей стране, который очень больно ударит по власти

На конец января прогнозируют тарифный майдан в Киеве и по всей стране, который очень больно ударит по власти. На этом фоне пишут, что Зеленский вдруг вспомнил, что в стране существует ЖКХ и тарифы, и дал задачу Витренко снизить цену на газ на 30%.

Но этого сегодня мало. Уже — мало! В мае 2019, когда Зеленский стал президентом, рост коммунальных тарифов относительно мая базового 2010 (именно в ретроспективе можно увидеть динамику) был 567% (почти в 7 раз). На ноябрь 2020 — 613%, то есть —рост 46% уже при нём. На январь 2021 этот рост — ещё +30% минимум.

Снизить на 30% только газ — это оставить в целом тарифы выше, чем были до тебя. Повысить на 80%, чтобы снизить на 30% — это не решение. Это уже не пройдёт!

А теперь то, что должна сделать власть либо немедленно и добровольно, либо в результате принуждения тарифным майданом:

  1. Цены на газ и электроэнергию для населения должны стать регулируемыми государством. Для целей отопления — льготными! У государства достаточно собственной добычи и генерации, чтобы обеспечить население более дешёвыми газом и электроэнергией при сохранении положительной рентабельности госмонополий.

  2. Немедленный аудит всех тарифов! Все тарифы в стране должны быть подвергнуты проверке на предмет соблюдения законов при их формировании и экономической обоснованности всех составляющих в их структуре, а после — снижены до законного уровня.

  3. Никаких преференций для монополий! Законодательство в сфере ЖКХ должно быть преобразовано по принципу: потребитель всегда прав. Государство обязано защищать людей, а не олигархов.

  4. Никаких "рынок сам себя отрегулирует"! Законодательное обеспечение действенного государственного регулирования, надзора/контроля и защиты прав потребителей в сфере ЖКХ.

  5. Введение сертифицирования в ЖКХ, административного и уголовного наказания за нарушения законов и тарифное воровство. Никаких норм потребления и грабежа на их завышении! Повышение качества услуг ЖКХ, а не их стоимости! Обеспечение 100% учёта потребления коммунальных услуг и автоматизации контроля их качества.

И к тарифам надо добавить ещё одно важное и взаимосвязанное требование: технический аудит и модернизация многоквартирных домов.

Разумеется, это лишь лозунги. Под реализацию каждого из этих лозунгов должны быть разработаны и приняты Законы Украины и акты Кабмина. Но только выполнив все, можно навести порядок в ЖКХ и тарифообразовании. И только отстранив от этих процессов всех тех, кто уже "реформировал" ЖКХ в 2014-17 годах.

Иначе — всё впустую. И тарифный майдан — тоже.

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Теги: news, новости, Украина, Тарифы, майдан, 7dniv, 7dnivinfo  
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