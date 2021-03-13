После перерыва в полтора года Турция снова начала бомбить курдов в Сирии

Вечером в субботу, 20 марта, Турецкие военно-воздушные силы возобновили авианалеты на подконтрольные курдам регионы северной части Сирии.
Это первые бомбардировки за 17 месяцев: последний раз ВВС Турции атаковали курдские районы осенью прошлого года.
Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Согласно сообщению, турецкий военный самолет нанес удар по позициям "Демократических сил Сирии" (SDF) в селе Саида вблизи приграничного города Айн-Исса.