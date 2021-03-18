Четырех подростков после отравления наркотиками госпитализировали под Ровно

В Ровенской области четыре подростка отравились наркотиками во время вечеринки.

Все они госпитализированы, а один находится в коме.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

В субботу, 20 марта, на линию полиции поступило несколько одинаковых вызовов. Звонившие говорили, что несколько несовершеннолетних из села Федоровка нуждаются в экстренной помощи. После прибытия на место инцидента медики установили, что у подростков 15-17 лет одинаковые симптомы.

"Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)", - говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи подростков направили в больницу, в реанимационное отделение. Одного из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще один пострадавший, утверждают медики, в значительно лучшем состоянии – родители промыли ему желудок сразу, когда заметили, что ему плохо.

Чуть позже, около 6:00 утра, двух подростков пришлось срочно транспортировать в Ровенскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. У него появилась мышечная активность, но он и дальше продолжает находиться в коме.