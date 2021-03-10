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События Сегодня, 15:07114
Сумму убытков после вчерашнего погрома сторонников Стерненко назвали у Зеленского

Сторонники радикала Сергея Стерненко во время вчерашнего митинга у здания Офиса президента нанесли значительный ущерб.

Как сообщает пресс-служба ОП, по предварительным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, если не начать смывать едкую краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.

"Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX в. Другие достроены в начале ХХ в.", - добавили в пресс-службе президента.

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