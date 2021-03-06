В Киеве перенесли жесткий карантин

В Киеве ужесточение карантина решили отложить на несколько дней, хотя 20 марта вступило в силу решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА об усилении ограничительных мер.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram.

Чиновник отметил, что аналогичная ситуация и в Одесской области, где локдаун будет перенесен.

Соответствующие решения были приняты на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам комиссия решила установить, что Киев и Одесская область окажутся в "красной" зоне карантина с 00 часов 00 минут 23 марта, и с этого момента там начнут действовать все предусмотренные для этого уровня эпидемической опасности ограничения.

Как говорится в сообщении "Правительственного портала", сегодня главам Одесской ОГА и КГГА было поручено обеспечить соблюдение соответствующих "красной зоне" карантина ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В этой зоне действуют такие запреты: