Потенциально опасный астероид пролетает возле Земли

Специалисты из Национального управления по аэронавтике США заявили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид.

Об этом говорится на сайте NASA.

Известно, что астероид 2001 FO32 пролетит возле Земли уже сегодня, 21 марта. Он приблизится на дистанцию в два миллиона километров, однако угрозы столкновения с нашей планетой нет.

При этом столь небольшое расстояние, утверждают специалисты, является достаточно опасным, поэтому его признали потенциально опасным.

Впервые астероид был обнаружен в 2001 году. Астрономы рассчитали, что в следующий раз он пролетит возле нашей страны аж в 2052 году. По мнению исследователей, наблюдение за объектом позволит лучше его изучить.

Предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров.