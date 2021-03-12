На арене цирка в Татарстане взбунтовавшиеся слоны устроили драку

В Татарстане произошло ЧП во время циркового представления со слонами. В какой-то момент одно из животных напало на своего "напарника".

Видео появилось в сети в воскресенье, 21 марта.

В результате происшествия никто не пострадал, однако среди зрителей началась паника. В во время стычки животные упали за арену. После этого их вывели из зала.

Позже выяснилось, что драку на цирковом представлении в Казани устроили не слоны, а слонихи.

По словам дрессировщиков, раньше с ними не было подобных проблем. Животные могли повздорить из-за желания доказать свое лидерство. Такое часто наблюдается в мире животных весной.