 

Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев

События Сегодня, 21:1455
Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев

С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путину иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство "иностранцев" в Крыму, которые подпадают под действие этого закона - граждане Украины. Их участки будут выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность. 

"Страна" описывает суть документа и рассказывает, что будет с недвижимостью украинцев на полуострове, а также с жильем семьи президента Владимира Зеленского. 

Где и почему украинцам нельзя владеть землей в Крыму 

В России открытый рынок земли - как сельхозназначения, так и под постройку домов. То есть земля свободно покупается и продается. В том числе и иностранным гражданам. Но с некоторыми исключениями.

С 2011 года иностранцам запрещено иметь земельные участки в регионах, которые признаны приграничными.

20 марта минувшего года Владимир Путин подписал указ, которым 19 из 27 муниципальных образований Крыма; районы в Калининградской и Астраханской областях признаны приграничными. Это: 

  • Бахчисарайский район,
  • Джанковский район,
  • Кировский район, 
  • Красноперекопский район, 
  • Ленинский район, 
  • Нижнегорский район,
  • Раздольненский район, 
  • Ленинский район,
  • Симферопольский район,
  • Черноморский район, 
  • Советский район, 
  • Алушта,
  • Армянск, 
  • Евпатория, 
  • Керчь,
  • Саки,
  • Судак, 
  • Феодосия, 
  • Ялта, 
  • Севастополь, 
  • Инкерман.

По данным на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тысяч участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них - почти 10 тысяч - украинцы, физические или юридические лица. 

С 20 марта прошлого года до 20 марта этого года для таких людей, по российским законам, было несколько вариантов развития ситуации. Украинский собственник земли на протяжении 12 месяцев мог:

  1. продать землю, 
  2. подарить землю,
  3. передать землю муниципалитету и заключить договор аренды, 
  4. принять российское гражданство и переоформить землю на свой паспорт РФ. 

При этом иностранцам можно продолжать владеть землей в таких районах:

  • Белогорский район,
  • Красногвардейский район,
  • Первомайский район,
  • Бахчисарай,
  • Белогорск,
  • Джанкой,
  • Красноперекопск,
  • Симферополь.

Что будет с землей и домами украинцев в Крыму

Указ Путина распространяется только на землю. Но на большинстве участков, по заявлению российских властей, построены жилые дома. Как теперь быть людям с этой недвижимостью?

Если за последний год украинцы не успели провести одну из четырех операций, которые мы описали выше, действия будут такие:

  • организуется аукцион, на котором земля будет продана; вырученные деньги передадут владельцу, 
  • земля будет передана в государственную или муниципальную собственность. После чего стоимость участков определит суд. Эту сумму и возместят владельцу. 

Дома, построенные на земле, изъяты не будут. А вот проданную землю, на которых они возведены, придется арендовать (первоочередное право аренды будет иметь бывший собственник). 

Что касается юридических лиц, владеющих землей в Крыму, они могли пойти по такому пути:

  • продать землю российскому юридическому лицу, 
  • перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием. 

Однако время, чтобы сделать это, для юридических лиц тоже закончилось 20 марта 2021 года. Кто не успел, тех тоже ждут аукционы и суды. 

"Страна" рассказывает, как этот механизм реализуется на практике.

Мы поговорили с жительницей Киева Людмилой. В начале прошлого года женщина получила по наследству дом в Белгородской области. Районы этого региона давно включены в приграничные и отчуждение земли там реализуется на тех же основаниях, как сейчас в Крыму. 

После вступления в право наследства киевлянка по российским законам получила один год. В этот период она имела право владеть землей, на которой построен ее дом. 

Этот год истек. Но женщина не успела продать дом с участком. Основная причина - пандемия коронавируса. Она не смогла приехать в Белгородскую область, чтобы осуществить сделку по продаже. 

Теперь киевлянка получила письмо из местного муниципалитета. Ее уведомили, что земля будет или продана на аукционе, или собственником станет государство. 

Сейчас женщина подала в суд. В заявлении она запросила, чтобы период карантина не засчитывали в разрешенный период владения землей (к слову, этот же аргумент могут использовать и владельцы земли в Крыму). 

"Юристы, к которым я обратилась, сказали, что процесс аукциона и суд по таким вопросам - дело небыстрое. Может, мне повезет, я успею приехать и продать дом вместе с землей. От продажи я могу выручить около 500 тысяч рублей (почти 7 тысяч долларов, - Ред.) - сколько мне предлагают соседи. Но из этой суммы я должна буду заплатить 30% налога как нерезидент", - рассказывает Людмила. 

При этом, если ей не удастся выиграть суд, земля под домом отойдет муниципалитету (с возмещением определенной судом стоимости участка). А покупатель ее дома вынужден будет или арендовать землю под домом, или выкупать ее у местных властей. То есть ему предстоит уже две сделки, а не одна. И это отразится на стоимости жилья в сторону уменьшения. 

Аренда и покупка земли в Крыму - цены

В Крыму, в отличие от Белгородской области, земля стоит намного дороже. На сегодня на популярном в России сайте объявлений "Циан" есть 14 328 объявлений о продаже земли на полуострове. Вот некоторые из них: 

  • 8,5 соток между Ялтой и Алуштой продаются за 2,3 миллиона рублей (860 тысяч гривен), 
  • 7,5 соток, Феодосия, 500 метров до моря - 2,5 миллиона рублей (934 тысячи гривен), 
  • 6 соток, поселок Черноморское, 80 метров до пляжа - 3,3 миллиона рублей (1,2 млн гривен), 
  • 12 соток, Ялта, 11 миллионов рублей (4,1 млн гривен), 
  • 80 соток, Ялта, 50 миллионов рублей (18,6 млн гривен). 

Теперь перейдем к ценам аренды земли в Крыму, которая относится к категории ИЖС (индивидуальное жилое строительство), то есть где можно построить дом. 

  • 6 соток, поселок Шелковичное, 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен), 
  • 20 соток, Симферополь, 100 рублей в месяц (37,4 тысячи гривен), 
  • 15 соток, Алушта, 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен),
  • 7 соток., село Доброе, 25 тысяч рублей в месяц (9,3 тысячи гривен),
  • 11,6 соток, Севастополь, 50 тысяч рублей в месяц (18,6 тысяч гривен). 

Аренда земли промышленного назначения в Крыму: 

  • 40 соток, Евпатория, 45 тысяч рублей в месяц (16,9 тысяч гривен),
  • 2,9 соток, Керчь, 35 тысяч в месяц (13 тысяч гривен),
  • 1 сотка, Алушта, 5 тысяч рублей в месяц (1,8 тысяч гривен),
  • 1,8 га, Бахчисарай, 100 тысяч рублей в месяц (37 тысяч гривен),
  • 18 соток, Севастополь, 200 тысяч в месяц (47 тысяч гривен).

Российские власти обещают, что продавать на аукционе и потом сдаваться аренду земля будет по рыночным ценам. Если это так, то выше цены - сколько украинцы смогут выручить от продажи земли на аукционе и почем ее потом придется арендовать. 

Впрочем, денег от продажи земли им хватит на несколько лет аренды, и потом они вынуждены будут платить со своего кармана. 

Реакция Киева и имущество известных украинцев в Крыму

Украинские власти вчера прокомментировал вступление указа в силу. 

"Указ юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Теоретически это открывает дорогу к обжалованию изъятия земли в международных судах. Но это путь не простой и длинный.

А пока уже сейчас под действие закона попали 10 тысяч украинских владельцев земли в Крыму. 

Среди них не будет президента Владимира Зеленского. Его жене Елене в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое паркоместо.

Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев

Оксана Марченко, супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, владеет 5620 метрами земли в Ялте, на котором построен их 371-метровый дом. 

Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев

Отметим, что в украинских реестрах до сих пор значится в Крыму участок семьи главы НАБУ Артема Сытника. В собственности его жены Анны 416 метров земли. Но в реальности Сытник уже продал землю по российским законам в 2017 года, но не внес эту сумму в декларацию, из-за чего расследуется уголовное дело (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Что теперь будет с домами и участками 10 тысяч украинцев

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Теги: news, новости, Украина, Крым, Земля, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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