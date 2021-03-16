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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 - 1 554 256 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 7 893 новых случаев в сутки.

Умерло 30 098 человек.

Выздоровело - 1 260 842.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 349 случаев;
Винницкая область - 513 случаев;
Волынская область - 186 случаев;
Днепропетровская область - 455 случаев;
Донецкая область - 210 случаев;
Житомирская область - 580 случаев;
Закарпатская - 289 случаев;
Запорожская область - 189 случаев;
Ивано-Франковская область - 241 случай;
Киевская область - 557 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 937 случаев;
Николаевская область - 301 случай;
Одесская область - 745 случаев;
Полтавская область - 130 случаев;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 289 случаев;
Тернопольская область - 276 случаев;
Харьковская область - 456 случаев;
Херсонская область - 86 случаев;
Хмельницкая область - 198 случаев;
Черкасская область - 247 случаев;
Черновицкая область - 384 случая;
Черниговская область - 129 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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