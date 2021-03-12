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События Сегодня, 10:4567
Банду наркодилеров задержали в Луганской области

В Луганской области полиция и силы спецназа КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия - Ред.) разоблачили группу наркодилеров, которые поставили на широкую ногу торговлю психотропным препаратом PVP.

Об этом сообщает пресс-служба КОРДа в сети.
"Следователи полиции и бойцы КОРДа под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые занимались сбытом особо опасного психотропного вещества PVP на территории области. Наркосбытчикам грозит наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Во время обысков изъяты психотропные вещества, денежные средства, мобильные телефоны и прочие улики, которые подтверждает причастность этих лиц к совершению тяжкого преступления.

Сейчас всем членам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступления, один человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователями при поддержке областной прокуратуры направлены к следственному судье ходатайство об избрании в отношении всех членов группы пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в пресс-службе.

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