Во Львове в лобовое стекло авто влетела крышка люка и убила ребенка

Вечером в воскресенье, 21 марта, во Львове произошло ЧП.

Автомобиль спасателей колесом задел плохо закрепленную крышку люка, она отлетела в лобовое стекло машины, которая ехала сзади. В результате погиб 10-летний ребенок.

Об этом сообщает "Варта 1".

Инцидент произошел около 22:00 на улице Зеленой. Железная крышка люка вылетела из-под колес машины спасателей и пробила лобовое стекло в автомобиле, который двигался позади.

В салоне машины на тот момент находился 10-летний мальчик, который погиб на месте аварии.