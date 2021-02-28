Один из руководителей "Муниципальной варты" Киева Сергей Бондарь разместил в Facebook фото Банковой времен нацистской оккупации - с флагом со свастикой на здании Офиса президента

Бондарь заявил, что улице необходимо вернуть "исторический вид".

Пост Сергей Бондарь опубликовал в Facebook в понедельник, 22 марта.

"Банковую надо вернуть к историческому облику!" - написал Бондарь и опубликовал фото Банковой 1941 года.

Снимок был сделан во времена нацистской оккупации: на здании Офиса президента висит нацистский флаг со свастикой и имперским орлом (герб Третьего рейха). При этом представитель "Мунициапальной варты" замазал свастику и на флаге, и на будках для часовых у входа в здание, однако орла он оставил.

Оригинальное фото: