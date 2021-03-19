Как и когда переходить на летнее время в 2021 году рассказали Украинцам

Украинцам предстоит снова привыкнуть к переходу на летнее время, которое в 2021 году состоится в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает портал "Хвиля".

Депутаты национального парламента не смогли утвердить законопроект об отмене перехода на летнее время. В Верховной Раде не хватило шестнадцати голос для того, чтобы это сделать. В настоящее время законопроект направили на доработку в профильный комитет.

Это означает, что как минимум в 2021 году украинцам еще придется перейти на летнее время. Стрелки необходимо перевести на час вперед в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 по киевскому времени.

Согласно установившейся традиции, переход на летнее время в Украине проводится каждое последние воскресенье марта. Этот режим закреплен действующим распоряжением правительства "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Бытует мнение о том, что переводить часы в марте необходимо для сокращения расхода на потребление электроэнергии. Также считается, что часовые пояса способны негативно влиять на организм человека. Впрочем, последнее утверждение уже было опровергнуто некоторыми авторитетными учеными. Однако и противоположная точка зрения тоже остается достаточно популярной.

И все же многие считают, что организм человека гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее. Известно, что перевод часов сопровождается изменением ритма жизни. Врачи рекомендуют начинать готовиться к переходу на летнее время за неделю до перевода стрелок на часах, ведь этот процесс может сопровождаться повышенной раздражительностью, усталость и даже головной болью.

Рекомендуется за неделю до перевода часов ложиться спать на пятнадцать минут раньше, чем обычно. Перед сном обязательно следует проветрить помещение и отложить гаджеты за час до того, как лечь в кровать. А утром, сразу после подъема, важно неторопливо выпить стакан воды и принять бодрящий душ.