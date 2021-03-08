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События Сегодня, 12:2268
На фоне локдаунов в Европе снизились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 64,39 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,21 доллара за баррель, потеряв 0,34%.

Детали

В понедельник цены на нефть возобновили снижение, поскольку на торгах преобладали опасения по поводу падения спроса на нефтепродукты в связи с новыми карантинными ограничениями в Европе, пишет Reuters.

Что было ранее

4 марта Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая РФ, вместе именуемые ОПЕК+, продлили ограничения добычи нефти в апреле с небольшими исключениями для России и Казахстана. Последние смогут нарастить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно, говорится в решении организации.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.

Уже 5 января ОПЕК+ договорилась о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте.

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