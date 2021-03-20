Останавливать транспорт на время карантина в Киеве не будут

Общественный транспорт в Киеве будет работать, но с соблюдением строгих санитарных норм.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство.

Городские власти призывают пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию! Столица делает все, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - говорится в сообщении.