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События Сегодня, 18:3722
Клининговые компании удивлены ценой очистки Офиса Зе, которую назвали на Банковой

Не менее резонансным после погрома активистами Офиса президента, стало заявление власти, в котором назвали смету ликвидации повреждений главного здания страны - приблизительно два миллиона гривен, не уточнив при этом на что конкретно пойдут эти деньги, и как их распределят.

"Страна" спросила клининговые компании и полировщиков камней, сколько стоит отмыть фасад Офиса президента и сложно ли это сделать.

Александр, сотрудник одной из столичных клининговых компаний, рассказал, что на чистку фасада ОП понадобится не меньше 15 000 гривен, но окончательная цена зависит от задачи, которая в данном случае не банальная.

"Скорее всего, стоимость от 15 000 гривен, не меньше. Это условная цифра. Все зависит от краски, которой покрасили здание, и насколько легко она снимается.

Обычно такую это реально сделать за один рабочий день, при условии, что будут работать от 10-15 человек. Однако, опять же, задача диктует условия. Бывает, что краска плюс-минус нормально уходит, а бывает, что очень сложно.

Если краска не уходит - обычно закрашивают, но это уже не наша специфика. Нужно смотреть, какое там покрытие и как будет уходить краска. Это не самая банальная задача и очень кропотливая работа, поэтому и цена ориентировочная. Нужно все видеть вживую. К счастью или к сожалению, лично не смотрел. Для начала нужно, чтобы подъехали сотрудники и оценили объём работ", - сообщил Александр.

Владимир, директор фирмы по продаже мрамора и гранита, говорит, что с проявлением вандализма в виде рисунков на стенах местные власти сталкиваются регулярно.

Он затрудняется назвать точную стоимость работы по очистке фасада здания. Но по его подсчетам, размер повреждённой площади составляет от 80 до 250 квадратных метров. А смыть краску с камня - может стоить до 500 тысяч грн.

"Я слышал, что в Офисе президента оценили ущерб в 2 млн грн. Возможно, кроме гранита там ещё что-то пострадало: двери, окна. Но работы по очистке камня обойдутся максимум в 500 тысяч грн.

Опять таки, очень много факторов. Нужно брать инструменты и смотреть, что лучше чистит этот гранит.

Такие работы займут несколько дней. Но за отдельную плату можно привлечь больше людей и справиться быстрее", - отметил Владимир.

Также специалист считает, что компании, которые заявляют, что почистят фасад ОП от краски и за 50 тысяч гривен, ошибаются. Это не может стоить так дёшево.

"Читаю в интернете, что есть компании, которые готовы за 30-50 тысяч гривен отмыть гранит. Это говорит о том, что они никогда таким видом работ не занимались. Это стоит гораздо дороже", - заявил эксперт.

Сотрудница киевской клининговой компании Татьяна, предположила, что возможно это и стоит два миллиона, и уточнила, что их компания могла бы взяться за эту работу.

"Нужен выезд менеджера на место, чтобы сказать точные затраты. Ориентировочно не можем сказать, так как зависит от того, как краска будет сниматься. Там все недешевое. Возможно, это и стоит тех денег, которые огласили (2 миллиона - Ред.) Стоит это тех денег или нет... Если действительно эта краска въелась и они оценили так... Мы бы могли взяться за этот фасад, выехал бы менеджер, посмотрел бы, что нужно делать", - отметила Татьяна.

Полировщик камня Михаил обратил внимание на то, что в это время года тяжело работать с камнем: холодный камень труднее чистить.

"Мы берём от 10 до 40 долларов за один квадратный метр. Точную стоимость сказать трудно. Все зависит от рельефа поверхности, химии, которой будут отмывать краску. Один литр химии стоит около 1000 гривен, его хватает от одного до трех квадратных метров", - отметил Михаил.

Также существует вероятность того, что химия не даст нужного результата, и поверхность придётся полировать.

"Судя по фотографии, примерный объём повреждённой поверхности 150 кв. м. Рельеф камня сильно отличается друг от друга. Есть уже полированная поверхность, с ней работать гораздо проще. А есть рельефная поверхность, ее нельзя полировать.

Также большую роль играет температурный режим, при котором выполняются работы. Чем теплее, тем камень проще чистить", - рассказал специалист.

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