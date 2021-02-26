Украина открыла дело против 23 артистов, выступивших в честь Крымского моста

Прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 22 марта.
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.
В сообщении ГПУ фамилии не указываются. "Страна" нашла некоторых российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста. Среди них:
- Григорий Лепс,
- Пелагея,
- Александр Маршал,
- Денис Майданов,
- Ольга Кормухина,
- Александр Буйнов,
- Дима Билан,
- Олег Газманов,
- Валерия,
- группа "Градусы",
- Жасмин,
- Дмитрий Харатьян,
- Алена Свиридова,
- балет "Тодес",
- Сопрано Турецкого,
- Вероника Сыромля (участница музыкального шоу-конкурса "Голос. Дети 5 сезон"),
- артисты Кубанского казачьего хора,
- Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, куда выходит 13 человек.