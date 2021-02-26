Украина открыла дело против 23 артистов, выступивших в честь Крымского моста

Прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 22 марта.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

В сообщении ГПУ фамилии не указываются. "Страна" нашла некоторых российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста. Среди них: