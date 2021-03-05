Разумков рассказал об ожидаемом плане по членству в НАТО

Украина ожидает поддержку от союзников и предоставление плана действий по членству в НАТО в ближайшей перспективе.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса. О ходе встречи Разумков в понедельник, 22 марта, сообщил в Facebook. передает Корреспондент.

"Логическим шагом на этом пути будет получение Плана действий относительно членства в Альянсе. Надеемся на консенсус среди союзников и предоставление Украине ПДЧ в ближайшей перспективе. Для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО - приоритетная задача. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года", - написал Разумков.

Он подчеркнул, что реформирование военной сферы и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для власти. По словам Разумкова, Украина уже приняла ряд решений, приближающих ее к евроатлантической интеграции, и продолжает двигаться по этому пути.

Также Разумков отметил, что Украина ценит решительную позицию Альянса относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО. Тогда в ОП заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что что сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.