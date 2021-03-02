О намерении изменить план вакцинации заявил Минздрав

В Минздраве планируют изменить план вакцинации таким образом, чтобы в первую очередь привить группы риска, которые записались через портал Дия. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала Украина 24, передает Корреспондент.

В качестве примера он упомянул более 1 500 людей в возрасте 80+ лет, которые уже записались на прививку через портал.

"Когда мы говорим о портале Дия, то мы, прежде все, говорим и о тех граждан, которые записались, в том числе входящих в группы риска. Кстати, что касается 80+, то свыше полторы тысячи таких людей записались именно через Дия. Они будут в первую очередь вакцинированы", - сказал он.

В то же время министерство, по словам Степанова, хочет максимально охватить и другие группы риска, которые записались на вакцинацию через Дия. Для этого в Украине разворачиваются стационарные пункты прививки. На этой неделе заработает 569 пунктов прививки, а дальше их количество планируют увеличить до 2500.

"Мы также рассматриваем другие категории граждан, которые входят в группы риска и также нуждаются в вакцинации. Они также записались через портал Дия", - добавил министр.

По его словам, запланированные изменения позволят максимально увеличить охват.

Напомним, в Украине стартовала вторая волна вакцинации - будут иммунизировать семейных врачей. Также сегодня Степанов признал проблему с поставками в Украину COVID-вакцин.