 

"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента

События Сегодня, 22:0152
"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента

После погрома у офиса президента, который устроили в поддержку радикала Сергея Стерненко, единственным задержанным оказался Владислав Стафийчук - добробатовец с позывным "Змей" и одновременно писатель, известный как Влад Сорд. 

Полиция инкриминирует ему хулиганство с использованием оружия - после того, как он разбил стекла на входных дверях в ОП. Меру пресечения будут избирать 23 марта. 

Разбирались, чем известен задержанный после погрома на Банковой Влад Сорд.

За что задержали и в чем обвиняют Сорда

20 марта в ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены надписями и аббревиатурами, оставили после себя символ нацистской свастики, а также разбили стекло на входных дверях.

После погрома Офиса президента полиция открыла уголовное дело. Был задержан один человек, который разбил стекло на входных дверях на Банковой. В сети появилось видео этого момента.

На нем мужчина в очках и кепке разбивает стекло каким-то предметом, который он сжимает в руке. К нему подходит один из протестующих и уводит его в сторону. Несколько стекол уже были разбиты.

В полиции сообщили, что задержанным (единственным после погрома - Ред.) оказался уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение и хранение оружия и боеприпасов.

Позже выяснилось, что это Владислав Стафийчук, известный, как Влад Сорд. Ему вручили сообщение о подозрении в совершении хулиганства с использованием оружия. 

Избирать меру пресечения будут 23 марта. Прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте. Защита попросит личного обязательства. 

Изначально некоторые радикалы заявили, что окна в ОП мог разбить полицейский провокатор, а не кто-то из протестующих. Потом стали распространять версию, что из-за петард у Сорда обострился пост-травматический синдром (ПТСР) - травма полученная во время боевых действий.

Тем не менее на видео видно, что разбивая стекла, он использовал какой-то предмет, который, вероятнее всего, принес с собой заранее. 

Из Крыма на Майдан и Донбасс. Кто такой Влад Сорд

Влад Сорд родился в Винницкой области. В интервью он рассказывал, что в 16 лет сбежал из дома в Крым. В Симферополе он поступил в филиал Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Учился хорошо, получал президентскую стипендию.

По его словам, в 20 лет купил себе квартиру в Симферополе, практиковался в Верховной Раде Крыма. На последнем курсе университета, в ноябре 2013-го года, поехал в Киев, где начинался Майдан. На момент протестов он уже входил в "Черный комитет", который позже влился в "Правый сектор".

"Знаете, я всю жизнь знал, что будет революция, война, было такое ощущение. Но не знал, в каком порядке это будет. И вот избили студентов, из всех источников начинает поступать различная информация. В какой-то момент мы с другом решили, что надо поехать и узнать правду" - рассказывал Сорд в интервью "Укринформу".

Он остался на Майдане, вступил в "Правый сектор". Летом с составе добровольческого батальона "ПС" отправился на Донбасс, там служил артиллеристом. В Иловайске был травмирован во время обстрела. Это произошло перед "котлом". 

Его вывезли в больницу в Днепре. По словам Влада Сорда, находясь в больнице, он узнал, что есть вероятность того, что он не сможет ходить из-за травмы позвоночника. Тогда он попросил соседей по палате выйти, если он решит подорвать себя гранатой, которая была у него с собой  рюкзаке. Однако через три месяца он встал на ноги.

Спустя время он вернулся на фронт - в Пески под Донецком. Вместе с другими 30-35 добровольцами вышел из "Правого сектора" в отряд "Мстители имени Сергея Табалы" в честь погибшего в донецком аэропорту "киборга".

"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента

Сорд рассказывал, что однажды его отряд участвовал в боевых действиях во время режима прекращения огня.

"Это уничтожение вражеского блокпоста завершилось для нас плохо - приехало ОБСЕ, военное командование - и начали визжать: "Кто это сделал?!" Типа же перемирие было. Но нас с того блокпоста обстреливали боевики...  После этого нас, все добровольческие подразделения, приказали вывести оттуда. Там только вооруженные силы наши остались" - вспоминал Сорд.

После этого он вступил в ряды 93-й бригады ВСУ.

Стал ее пресс-секретарем, выпустил сборник стихов, один из которых стал гимном бригады, его исполнила группа "Тень солнца".

В 2018 году закончился его контракт с ВСУ. В зоне АТО Сорд провел четыре с половиной года. Когда он вернулся на гражданку, сначала встал на учет в центр занятости, волонтерил в организации "Ветеранское братство".

Вместе с женой (Сорд женился во время АТО) основал ветеранское издательство "Дiм химер", там он публикует свои и чужие произведения. В частности, там вышла его книга "Безодня" - сборник милитари-ужастиков по мотивам пребывания на шахте "Бутовка" на северной окраине Донецка.

Сорд продолжает писать стихи, прозу, издавать книги.

Судя по фото и постам в соцсети Сорд был связан с "Демократичной сокирой", которую относят к сфере влияния Петра Порошенко.

"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента

Его издательство "Дiм химер" поддерживало радикала Сергея Стерненко, которого суд признал виновным в похищении и пытках и подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Погром, ОП, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

"Насколько хрупка его власть показали Зеленскому". Три главных вывода после погрома Офиса президента
Вчера, 15:32
Сумму убытков после вчерашнего погрома сторонников Стерненко назвали у Зеленского
Сумму убытков после вчерашнего погрома сторонников Стерненко назвали у Зеленского
Вчера, 15:07
Погромщиков Офиса президента Геращенко назвал провокаторами, за спинами которых стоят политиканы
Погромщиков Офиса президента Геращенко назвал провокаторами, за спинами которых стоят политиканы
Вчера, 10:53
Сторонники Стерненко оставили после себя свастику на здании Офиса президента
Сторонники Стерненко оставили после себя свастику на здании Офиса президента
Вчера, 09:25
Сторонники Стерненко били окна Офиса президента и поджигали двери. Как это было
Сторонники Стерненко били окна Офиса президента и поджигали двери. Как это было
20-мар-2021, 21:14

Последние новости

22:02
События
Большой контракт со "Спутником V" заключила Индия
22:01
События
"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента
21:50
Экономика
Из-за локдауна и иностранцев, которые готовятся покупать новые ОВГЗ подешевел доллар
19:48
События
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
19:44
События
В Ужгороде депутат городского совета от "ОПЗЖ" Мирослава Роман приобрела кислородный концентратор
18:48
События
О намерении изменить план вакцинации заявил Минздрав
18:45
События
Разумков рассказал об ожидаемом плане по членству в НАТО
18:43
События
Украина открыла дело против 23 артистов, выступивших в честь Крымского моста
18:37
События
Клининговые компании удивлены ценой очистки Офиса Зе, которую назвали на Банковой
18:34
События
Останавливать транспорт на время карантина в Киеве не будут
18:29
Политика
Что будет после погрома Офиса президента и как эта история отразится на Зеленском
15:14
События
Жизни троих человек унесло страшное ДТП на Житомирщине
15:07
События
От взрыва гранаты на Луганщине пострадал местный житель
15:05
События
Кислорода нет, больные лежат в коридорах. Как в Украине ширится красная зона и что происходит в клиниках
14:58
События
В Украине еще могут отменить переход на летнее время
14:54
События
Право запрещать транспорт в "красной" зоне отдали местным властям
14:50
События
Исследование в США показало что эффективность вакцины AstraZeneca ниже чем у BioNTech и Moderna
14:44
События
Кандидат в нардепы от "Голоса" стер свастику, оставленную сторонниками Стерненко на Офисе Зеленского
12:29
Политика
Как Петр Порошенко хочет стать премьером и вернуть себе власть. План реванша
12:27
События
Когда развернут дополнительных 2 тысяч пунктов прививок в Украине сообщили в Минздраве

Новости ТОП-7

Стало известно, кто координировал погром Офиса президента6934
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 марта 20216080
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 марта 20213981
Перепалка на Аляске. После Путина Вашингтон поссорился с Китаем. Что это значит и как отразится на Украине3605
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 марта 20213279
Две причины отказа от "Спутника V" назвал Шмыгаль2234
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта "О создании Центра противодействия дезинформации"987

Досуг

Как самостоятельно очистить пульт от грязи
Как самостоятельно очистить пульт от грязи
Очистка пульта: подробное руководство.
Сегодня, 17:5994
Преимущества покупки спецодежды и рабочей обуви у производителя
Преимущества покупки спецодежды и рабочей обуви у производителя
Сегодня рынок в буквальном смысле перенасыщен всевозможными предложениями о продаже спецодежды и рабочей обуви. Столь обширный ассортимент нередко приводит к тому, что покупатели сталкиваются с проблемой выбора.
Сегодня, 16:0076
Способы крепления кабель-канала к стене
Способы крепления кабель-канала к стене
Существуют разные способы фиксации проводов с использованием направляющего профиля (кабель-каналов). Существует 4 основных вида фиксации кабель-канала к поверхности. Каждый способ достаточно распространен.
Сегодня, 15:17171
5 правил выбора репетитора по английскому языку
5 правил выбора репетитора по английскому языку
Выбор преподавателя – это очень ответственный шаг, к которому необходимо отнестись со всей серьезностью. Хороший педагог – это залог качественных знаний, которые в дальнейшем принесут свои плоды.
Сегодня, 12:49142
Идеи для парной фотосессии Love-story: что одеть, где снимать
Идеи для парной фотосессии Love-story: что одеть, где снимать
Романтическая парная фотосессия – популярный вид съемки для влюбленных. Несколько часов в компании профессионального фотографа подарят вам не только множество красивых фото, но и прекрасные воспоминания об этом дне.
Сегодня, 12:39105
Натуральное напольное покрытие: что следует знать о паркете?
Натуральное напольное покрытие: что следует знать о паркете?
Деревянный паркет — это решение вне времени, это класс и элегантность в интерьере.
20-мар-2021, 21:43235

События

Большой контракт со "Спутником V" заключила Индия
Большой контракт со "Спутником V" заключила Индия
Индия заключила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на изготовление "Спутника V", и станет его крупнейшим производителем. 
Сегодня, 22:0243
"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента
"Змей" из Правого сектора. Кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента
После погрома у офиса президента, который устроили в поддержку радикала Сергея Стерненко, единственным задержанным оказался Владислав Стафийчук - добробатовец с позывным "Змей" и одновременно писатель, известный как Влад Сорд. 
Сегодня, 22:0153
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посетовал на нежелание Запада «раздражать» президента России Владимира Путина и помогать Киеву во время событий в Крыму и Донбассе.
Сегодня, 19:4859
В Ужгороде депутат городского совета от "ОПЗЖ" Мирослава Роман приобрела кислородный концентратор
В Ужгороде депутат городского совета от "ОПЗЖ" Мирослава Роман приобрела кислородный концентратор
Ряд пациентов после лечения коронавирусной инфекции нуждаются в кислородных концентраторах дома.
Сегодня, 19:4469
О намерении изменить план вакцинации заявил Минздрав
О намерении изменить план вакцинации заявил Минздрав
В Минздраве планируют изменить план вакцинации таким образом, чтобы в первую очередь привить группы риска, которые записались через портал Дия.
Сегодня, 18:4880
Разумков рассказал об ожидаемом плане по членству в НАТО
Разумков рассказал об ожидаемом плане по членству в НАТО
Украина ожидает поддержку от союзников и предоставление плана действий по членству в НАТО в ближайшей перспективе.
Сегодня, 18:4589
7 Днів