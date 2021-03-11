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События Сегодня, 22:0240
Большой контракт со "Спутником V" заключила Индия

Индия заключила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на изготовление "Спутника V", и станет его крупнейшим производителем. 

Об этом заявили в пресс-службе РФПИ, в индийской компании Virchow Biotech и Владимир Путин на онлайн-совещании с российскими учеными. 

Россия подписала соглашение с индийской фармацевтической компанией Virchow Biotech. В контракте указывается, что индийцы будут ежегодно производить около 200 миллионов человекодоз для международных российских поставок. 

Первый заграничный транш "Спутника V", который готова выпустить индийская компания, будет включать в себя инъекции для 100 миллионов человек.

Указывается, что на днях в Индии завершилась третья фаза клинических испытаний "Спутника V". Эту вакцину там планируют делать и для своих граждан. Прогнозируется, что на внутреннем индийском рынке препарат будет доступен с апреля. 

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Индия станет одним из ключевых производителей вакцины и в итоге будет выпускать столько же доз, сколько и Россия.

Владимир Путин сообщил, что на сегодня заключены контакты с заграничными компаниями на производство 700 миллионов человекодоз "Спутника V" в год.

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