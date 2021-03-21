Документ с осуждением погрома Офиса президента подали в Раду "Слуги народа"

Вчера, 22 марта, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект парламентского постановления № 5295 об осуждении массовых беспорядков, которые устроили националисты 20 марта возле Офиса президента Украины.

Об этом передает пресс-служба парламента.

Подачу документа инициировали 130 нардепов из фракции "Слуга Народа", однако полный текст постановления пока недоступен. Известно только, что он передан на рассмотрение руководства Рады.

В тоже время ранее "Страна" уже публиковала полный текст проекта постановления.