Увольнять врачей, которые отказываются от вакцинации CoviShield предлагает Депутат от "Слуги народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин выступил с угрозой в адрес тех медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield.

Об этом нардеп сообщил в соцсети.

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одним из отделений, прививаться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации".

Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%.

Спрашивают: "Кто же тогда будет лечить?". Очевидно, люди не считающие нужным прививаться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить", - написал Дмитрий Гурин.