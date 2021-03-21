Меру пресечения Владу Сорду, который разбил стекла в Офисе президента

Сегодня Печерский районный суд избирает меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента - Владислава Гранецкого-Стафийчука (известного как Влад Сорд).

Он является уроженцем Винницкой области 1995 года рождения, воевал на Донбассе, является поэтом и писателем, основателем ветеранского издательства "Дом химер". Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение и хранение оружия и боеприпасов.

Сорд - единственный задержанный полицией националист, который разбил стеклянные двери в Офис президента.

Начало заседания - в 13:20. Известно, что прокуроры будут требовать круглосуточного домашнего ареста по статье за совершение хулиганства с использованием оружия (ч.4 ст. 296 УК Украины).

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

13:15 Судебное заседание проведут в закрытом режиме из-за карантинных ограничений. Под Печерским судом собираются сторонники Сорда, которые анонсировали акцию протеста.

Сейчас их собралось не более 30 активистов.

13:11 Стены офиса президента еще не отмыты от непристойных аббревиатур в адрес копов. В числе прочих на здании есть надписи "АСАВ" ("All Cops Are Bastards", “Все копы — ублюдки” — Ред.), которую часто используют европейские футбольные фанаты. Также это всемирный знак нацистов и скинхедов.

По данным "Страны", на акции возле ОП были футбольные хулиганы, нанятые за деньги, чтобы устроить беспорядки. Полиция этот план разрушила. А план был такой: эти товарищи хотели, чтобы вышли полицейские — начали их бить. В итоге картинка на ТВ и Пётр Алексеевич (Порошенко — Ред.) говорит: "Смотрите, все ценности Майдана. Снова, как при Януковиче бьют людей". У полиции есть понимание, что главный пиартехнолог этой акции - это тот же человек, который работает пиартехнологом акции “Кто убил Катю Гандзюк. Скоро сообщим имена", - сообщил источник "Страны".

10:36 Под Печерским судом готовится акция протеста из-за заседания по делу Сорда.

"Избрание меры пресечения Владу Сорду назначено на сегодня в 13:20 в Печерском суде. Судья Соколов. Подтягивайтесь!", - сообщает Telegram-канал "Самозахист".

09:02 Адвокат задержанного Дмитрий Мазурок в комментарии "Радио Свобода" отметил, что общался с подзащитным только во время задержания, их линия защиты еще не согласована.

"Он был очень растерян, он даже плохо помнил свою фамилию. Он не был готов к разговору. Я понял, что он просто должен прийти в себя. Я его защитил, чтобы он не говорил лишнего. Он отказался от дачи объяснений, показаний. Никакого разговора не произошло, потому что он совсем был не в состоянии", - рассказал Мазурок.

По словам Мазурка, сторона обвинения будет просить для него круглосуточный домашний арест, а защита - настаивать на личном обязательстве.

Напомним, Сорда задержали 20 марта после протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко. Активисты разрисовали стены аббревиатурами и надписями, оставили символы нацистской свастики и разбили стекло на входных дверях здания.

Помимо Влада Стафийчука (Сорда) полицейские вручили подозрение одному из координаторов субботних погромов на Банковой - Сергею Филимонову по ч. 4 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, соединенного с особой дерзостью с применением специально приготовленного предмета, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет).