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События Сегодня, 13:3862
Ограничения "красной" зоны ужесточил Кабмин

Кабинет министров Украины ввел новые карантинные ограничения для тех регионов, которые находятся в "красной" зоне карантина, теперь во время локдауна запрещено работать подвесным канатным дорогам.

Соответствующее изменение в постановление Кабмина обнародовано на сайте правительства.

Согласно изменениям, в областях Украины, которые находятся в  "красной" зоне карантина запрещено  пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов. Также запрещается работа подвесных канатных дорог.

Кроме того,  Кабмин разрешил детским заведениям для отдыха и оздоровления продолжить работу до конца текущей смены, если ограничения "красной" зоны были введены в регионе уже после ее начала.

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Теги: news, новости, Украина, карарнтин, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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