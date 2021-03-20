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Заседание по избранию меры пресечения экс-министру транспорта Рудьковскому перенес суд

В 13:45 в Печерском районном суде города Киева началось заседание по избранию меры пресечения экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому.

Однако вскоре его пришлось перенести, так как выяснилось, что бывший член Кабмина госпитализирован с коронавирусной болезнью.

Об этом во вторник, 23 марта, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Изначально судья не пустил журналистов в зал, где должны были рассматривать дело. Все из-за того, что заседание уже началось, но журналистам, которые ожидали полчаса, в суде никак не могли сказать, в каком именно зале будут рассматривать данное дело, а когда наконец-то сообщили - судья попросил выйти журналистов, так как слушание уже началось.

Отметим, что суд по делу Рудьковского должен был пройти одновременно с заседанием по избранию меры пресечения националисту Владу Сорду, который разбил окна в дверях Офиса президента на акции в поддержку радикала Сергея Стерненко 20 марта. Из-за этого в Печерском суде и возникла неразбериха с информацией о зале, в котором изберут меру пресечения бывшему члену Кабмина, сообщает наш корреспондент.

Спустя некоторое время в суде сообщили, что заседание по делу Рудьковского перенесли на среду, 7 апреля. Как сообщили "Стране" присутствующие в зале заседания - Рудьковский госпитализирован с Covid-19.

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Теги: news, новости, Украина, Рудьковский, Суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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