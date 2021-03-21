Фамилии идентифицированных погромщиков Офиса президента опубликовала нацполиция

Нацполиция опубликовала видео с лицами и фамилиями людей, которые устроили беспорядки и погром на Банковой в субботу, 20 марта. Среди них, кроме Влада Сорда и Сергея Филимонова, уже получивших подозрения, еще пять человек.

Ролик опубликован на YouTube-канале Нацполиции.

В ролике указано, что организаторы акции изначально не планировали, что она будет мирной. Они планировали стычки и насилие в адрес правоохранителей.

В ролике запечатлены моменты погрома, когда его участники разрисовывают фасад здания офиса Зеленского, жгут двери и табличку.

Среди идентифицированных полицией погромщиков:

Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд, ему суд уже избирает меру пресечения);

Сергей Филимонов (также известен как "Сын Перуна", ему уже вручили подозрение);

Вадим Адамов;

Роман Ратушный;

Алексей Билковский;

Олег Кобезский;

Денис Мищенко.

"Все лица, которые уничтожали народное имущество, которое является государственной собственностью, понесут наказания в соответствии с законом", - сказано в титрах видео.