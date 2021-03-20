В Киеве могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

В "красной" столице, где маршрутки забиты людьми, несмотря на локдаун, могут ввести специальные пропуска для поездок в общественном транспорте.

Об этом сообщил первый заместители главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, пока что такое решение в планах. Все будет зависеть от динамики заболеваемости Covid-19 в столице.

"Если ситуация не будет улучшаться с заболеваемостью и госпитализацией, то будем вводить спецпропуска вплоть до остановки транспорта и перехода в такой режим работы транспорта", - заявил Поворозник.