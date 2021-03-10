Пенсионер кормил кур, а его убил снайпер". Почему на Донбассе снова начали гибнуть мирные жители

Вчера появились сообщения о гражданском, который был убит на Донбассе.

В "ДНР" заявили о гибели 71-летнего пенсионера на юго-западной окраине Донецка. Его, по сообщениям "республики", застрелил снайпер.

В Киеве заявили, что это фейк. При этом в "ДНР" показали видео с телом погибшего.

Это первая - или одна из первых жертв из мирного населения, после фактического срыва перемирия.

"Страна" разбирадась в этой истории.

"Застрелили с 300 метров"

По данным журналистов из Донецка, мужчина погиб в поселке Александровка - это в десяти километрах от контролируемой ВСУ Марьинки.

Как сообщили местные журналисты, погиб 71-летний пенсионер, который вышел на улицу. Это случилось в 17:30. Тело долго не могли эвакуировать, поскольку снайперский огонь продолжался еще какое-то время.

Вынести погибшего мужчину из-под огня удалось только после темноты. Фото и видео с его телом публикуют в соцсетях.

Корреспонденты, которые приехали на место событий, заявили, что "снайпер с 300 метров застрелил человека, который просто кормил кур".

Мужчина, как сообщается, был 1950 года рождения.

Также сепаратисты сообщили в тот же день о гибели двух своих военных на севере Донецка, в районе аэропорта. Причиной стал минометный огонь.

Что ответила Украина

Утром вторника штаб ООС выпустил заявление, в котором назвал данные о снайперах ВСУ фейком.

"Нарушения с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованными обвинениями в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражировались в так называемых СМИ ОРДО.

Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории", - сказано в отчете штаба.

Примечательно, что гибель двух военных "ДНР" на севере Донецка в ООС решили не комментировать.

Осталось только понять, какие именно видеоматериалы передала украинская сторона в ОБСЕ. Отчет организации за минувшие сутки пока не опубликован.

Если в завтрашнем отчете ОБСЕ не будет данных, опровергающих заявления "ДНР", то можно будет говорить о переходе противостояния на Донбассе уже на другой уровень.

Первая жертва или нет?

Отметим, что 24 февраля ВСУ сообщали от погибшем жителе хутора Вольный в Луганской области, который подорвался на мине. Из формулировок штаба ООС следовало, что произошло "дистанционное минирование" противником, от которого и подорвался мужчина.

Он был ранен и скончался в больнице. При этом фото- и видеоподтверждений инцидента не было. Также он не вошел в отчет ОБСЕ, который вышел на следующие сутки.

По пенсионеру, который скончался под Донецком, есть фото и видео. И эту ситуацию уже обсуждают как повод к интенсификации боевых действий - в том числе на российских телеканалах.

А, учитывая сообщения о гибели представителей "народной милиции" в тот же день, то можно говорить о новой эскалации конфликта на Донбассе.

Известно, что жертвы на фронте рождают "ответку", после чего погибших становится еще больше. Вся эта история разворачивается на фоне усиления конфронтации в Минской группе, где по формальным причинам срываются заседания. А также - ввиду серьезного ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

"Страна" уже рассказывала, что слова Байдена от "убийце" Путине как минимум политически стали сигналом к "партии войны", которая может использовать его как повод к нагнетанию ситуации в зоне конфликта.

И это уже происходит - ситуация и на фронте ухудшается. И, если допустить, что снайпер действительно "отработал" по мирному населению, то это могло произойти только после отмашки не преследовать за такие преступления.

Почему на Донбассе снова убивают?

Мы уже анализировали, почему идет такое обострение.

По одной из версий, у Зеленского хотят показать новой администрации США, что будут, как и при Порошенко, по полной отыгрывать антироссийскую повестку. В обмен на снижение вмешательства Штатов во внутреннюю политику.

При этом в Офисе президента другая трактовка событий: там говорят, что эскалация - это ответ России на новый мирный план, который предложили Украина, Германия и Франция. Мол, таким образом Кремль пытается этот план отбросить (эту мысль высказывали глава ОП Андрей Ермак и его советник Алексей Арестович).

Однако пока о существовании этого плана говорит лишь Киев - остальные либо не подтверждают, что он есть на самом деле, либо прямо отрицают его наличие (например, Россия).

К тому же обострение в регионе началось раньше, чем Ермак вообще заявил, что такой план лежит на столе.

В любом случае, сейчас стороны находятся в глубоком политическом тупике, на который накладывается ухудшение отношения США и России. Не работают даже форматы, которые функционировали при Обаме и Трампе, когда от двух держав совещались специальные переговорщики.

Обнуляет шансы на деэскалацию и пиар-кампания Банковой по борьбе с "пятой колонной Москвы" решениями лично Зеленского и подконтрольного ему СНБО. Зе таким образом отрезает себе возможность решать какие-то вопросы на личных контактах с Москвой.

Все это приближает опасность еще большей эскалации на Донбассе.