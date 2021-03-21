 

До конца марта из-за коронавируса на Закарпатье продлили запрет перевозок пассажиров автотранспортом

События Сегодня, 19:5046
До конца марта из-за коронавируса на Закарпатье продлили запрет перевозок пассажиров автотранспортом

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области до 31 марта продлила запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации. 

Исключения комиссия сделала для перевозки пассажиров:

  • транзитом;
  • легковыми автомобилями, в которых количество людей, включая водителя, не превышает пяти человек (без учета детей до 14 лет);
  • служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений с заполненными только местами для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы органы Национальной полиции не менее чем за два дня;
  • автомобильным транспортом международного сообщения при наличии лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

Комиссия оставила без изменений ранее согласованный областной государственной администрацией порядок работы в области пригородного железнодорожного транспорта.

Решение комиссии действует до 31 марта включительно. Следующее заседание запланировано на 30 марта. Возможно, на нем пересмотрят действующие правила.

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Теги: news, новости, Украина, Закарпатье, 7dniv, 7dnivinfo, карантин, коронавирус  
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