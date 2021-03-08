На фоне беспокойства после роста заражений коронавирусом в Европе дешевеет нефть

Во вторник, 23 марта, мировые цены на нефть эталонных марок во вторник падают более чем на 4% на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который негативно влияет на перспективы спроса на нефть.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск во вторник составляет $61,85 за баррель, что на $2,77 (4,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $58,71 за баррель, что на $2,85 (4,63%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Падение стоимости обоих контрактов в ходе торгов достигало почти 5%, при этом ближний конец кривой фьючерсов перешел в состояние контанго, при котором контракты на июнь стоят дороже майских фьючерсов, отмечает Bloomberg. Это указывает на избыток предложения на рынке.

Как пишет Trading Economics инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть.

"Германия является крупнейшей экономикой еврозоны, и продление локдауна исключительно негативно для спроса", - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер.

Укрепляется доллар США , что также оказывает давление на нефтяные цены. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), во вторник повышается на 0,5%