Работу в американской компании нашел Принц Гарри, там он займется коучингом и психическим здоровьем

Принц Гарри нашел работу в Соединенных Штатах.

Он устроился главным специалистом по взаимодействию в быстро растущую фирму BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Компания находится в Кремниевой долине. Ее гендиректор Алекси Робишо рассказал, что герцог Сассекский будет участвовать в планировании стратегии и благотворительной деятельности BetterUp. Кроме того, он будет публично освещать темы, связанные с психическим здоровьем.

"Я намерен помогать влиять на жизни людей. Проактивный коучинг дает безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех сферах", - прокомментировал принц Гарри свою новую должность.