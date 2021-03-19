Коронавирусом после прививки заразилась врач в Черновцах

Врач из Черновцов заболела коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на получение прививки препаратом Covishield от AstraZeneca.

Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Черновицкой области, передает "Общественное".

Врачи допускают, что женщина, которая заразилась COVID-19, на момент получения прививки вакциной от коронавируса уже была инфицирована коронавирусной инфекцией.

При этом представители департамента отметили, что заболеть COVID-19 можно и после вакцинации, так как она не дает 100% защиты от заражения коронавирусом.

Тем не менее обращается внимание на тот факт, что получение вакцины позволяет организму избежать тяжелого течения COVID-19 и перенести заболевание в легкой или средней форме без госпитализации.