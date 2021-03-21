За последние дни Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности

Такие испытания - это первый вызов Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, в минувшие выходные Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей.

Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый вызов северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Байдену, чьи помощники еще не изложили свой подход к ядерной угрозе режима на фоне продолжающегося формирования политики США и Северной Кореи.

Отмечается, что по данным чиновника администрации, пересмотр политики находится на "завершающей стадии".

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета безопасности ООН и является нормальной частью испытаний, которые может проводить Северная Корея, но отметил, что дело с Пхеньяном очень сложно.