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События Сегодня, 10:2451
Наказать AstraZeneca за срыв вакцинации решили В ЕС

Евросоюз готов применить юридические меры против компании AstraZeneca за провал с поставками вакцины.

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-брифинге во вторник по итогам заседания Совета ЕС, передает корреспондент УНН.

“Если говорить об AstraZeneca, думаю, не секрет, что у нас проблемы. Они действительно недостаточно эффективны, есть осложнения с компанией, и после всех попыток, которые были предприняты на всех уровнях — от президента Комиссии, комиссара, отвечающего за здоровье, до генерального директора, у нас нет другого выбора кроме применения юридических мер”, — сказал Шефчович.

Замглавы ЕК, заметил, что на сегодня несколько стран-членов ЕС, которые основали свою стратегию вакцинации на препарате AstraZeneca, потому что они получили “очень четкое обещание, был подписан четкий контракт, сколько вакцин будет доставлено”.

В то же время, с его слов, по итогу ЕС получил около 70 млн доз вакцины вместо законтрактованных 180 млн.

Накануне СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Европейский союз будет тщательно изучать все запросы на экспорт производимой на территории объединения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в Великобританию, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам в страны ЕС.

Ранее, в опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины с ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества.

К этому фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки только в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили только одну поставку — 250 тыс. доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны — производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, имея в виду в первую очередь Великобританию и США, что Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.

В частности, она заявила, что ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo, AstraZeneca  
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