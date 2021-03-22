Обыск у агента НАБУ Шевченко провела СБУ

В среду, 24 марта, СБУ пришла с обысками к агенту НАБУ Евгению Шевченко.

Его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом Шевченко сообщил в Facebook.

По его словам, СБУшники искали у него дома российские контрабандные товары военного назначения. По состоянию на 11:00 обыск завершился. Евгений Шевченко заявил, что ничего незаконного у него не нашли, ничего не было изъято.

"Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра - увидимся", - написал агент НАБУ.

Также он заявил, что дело, в рамках расследования которого проводился обыск, касается 2018 года.

"(Подозрение) в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования" - речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 Трамп заявил о выводе контингента и уменьшение присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы от слова "вообще", - написал Евгений Шевченко.

По его словам, несмотря на это, его обвиняют в "подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивания населения, провокации военного конфликта...".