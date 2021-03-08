 

Железная атака на Ахметова. Почему в Раде хотят резко увеличить налоги на добычу руды

События Сегодня, 16:1454
Железная атака на Ахметова. Почему в Раде хотят резко увеличить налоги на добычу руды

Верховная Рада в ближайшее время может резко увеличить ставки ренты по добыче железной руды - одного из главных экспортных товаров Украины.

В парламенте уже пишут соответствующий законопроект, что "Стране" подтвердил глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

В проекте хотят не просто увеличить ренту, а и полностью поменять базу налогообложения. 

Налог в 5% планируют взимать с рыночной цены руды (на Platts China). 

Сейчас ренту считают от цены себестоимости руды (ставка - 11-12%).

С одной стороны, ценник на руду сейчас рекордные (168 долларов за тонну против 88 долларов в марте прошлого года), что позволяет экспортерам получать сверхприбыли и пробуждает у властей желание их изымать. 

С другой, металлурги жалуются, что уже второе за период карантина повышение ренты (в 2020 году ставки подняли на 50%) не лучшим образом скажется на отрасли и на экспорте.

Есть еще один нюанс. Как стало известно "Стране", в Раде сейчас идут торги с Ринатом Ахметовым, структуры которого контролируют львиную долю добычи железной руды и по которому повышение ренты нанесет основной удар. Он рассчитывает на крупную компенсацию от государство, которая перекроет издержки из-за повышения ренты.

"Страна" разбиралась, как в парламенте планирует переписать рентные ставки на руду.

6 миллиардов с руды

Стоит отметить, что летом прошлого года, рента на руду уже была повышена почти на 50% - до 11-12% от цены себестоимости добычи (12% берут, если рыночная цена руды превышает 70 долларов за тонну, то есть, сейчас считают по высшей ставке).

Такая норма сдержится в скандальном законе "о налоговом терроре" (№1210).

Причем, изначально планировалось более серьезное повышение ставок, а также переход на новую базу налогообложения (от цены продажи). Но в итоге тогда металлургическому лобби в Раде удалось отбить эти нормы. При этом даже "мягкий" вариант повышения ренты металлурги критиковали, заявляя, что в карантин увеличение налогового пресса ударит по отрасли.

Впрочем, как видно, договоренности оказались временными. Рекордные мировые цены на руду (в марте - 167 долларов за тонну, хотя еще два года назад она стоила около 60 долларов) не остались незамеченными нашими законодателями, и они решили, что в прошлый раз попросили мало.

Сейчас "слуги" и налоговики пишут новый законопроект, по которому хотят брать с добытчиков железной руды 5% от цены на Platts China (то есть, от рыночного ценника). Китайские котировки были выбраны не случайно - львиная доля экспорта украинской руды уходит именно в Поднебесную.

Информацию о готовящихся нововведениях нам подтвердил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.  

"Мы уже подняли на 50% ставку 2020 году. Планируем ещё повысить налогообложение, но конкретный законопроект скоро будет подан в Верховную Раду, сейчас он стадии разработки", — сообщил Гетманцев.

"Цены на ресурс высокие. А так как бюджет пуст, в Раде активно ищут дополнительные источники наполнения, поэтому снова вернулись к вопросу ренты на руду", — пояснил нам народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года (за который ценник на руду на мировом рынке почти удвоился) большинство экспортеров заметно улучшило свои финансовые показатели. 

Скажем, "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского нарастил чистую прибыль на 54%, по сравнению с 2019 годом — до 526 млн долларов, а EBITDA возросла на 82% - до 2,204 млрд при росте маржи на 10 процентных пунктов  -  с 11% до 21%.

Группа Ferrexpo Константина Жеваго (контролирует Полтавский ГОК) в 2020 году увеличила чистую прибыль на 58% до 635,3 млн долларов. 

Выручка Ferrexpo за год выросла на 12,8%, до 1,7 млрд, EBITDA — на 46%, до 859 млн. Чистый денежный поток от финансовых операций вырос на 45%, до 687 млн долларов.

При этом, как отметил в одном из интервью Данил Гетманцев, эффективная (реальная) ставка налогообложения для железорудных компаний заметно ниже, чем рента. 

"В законе сейчас прописано 2 метода исчисления базы для налогообложения. Это расходный метод и фактический. По фактическому методу наши производители не считают базу налогообложения руды. Они считают по расходному показателю. Если исходить из расходного метода, то эффективная ставка получается при нынешней ставке 8%, чуть больше 2%. При ставке, которую мы прописали в законе (1210 - Ред.), получается около 3,7%", - отмечал Гетманцев.

Сторонники повышения ренты на руду приводят и следующий аргумент: ГОК получают порядка 40 млрд гривен чистой прибыли в год, но ренту на добычу железной и марганцевой руд платят только 3 млрд.

"С одной стороны, повышение ренты это правильно. Государство получает всего порядка 40 млрд гривен в год рентных платежей, их них 95% дают газ, нефть и газовый конденсат. С рудой вообще нонсенс. Ее цена на мировых рынках на последние несколько лет просто взлетела - с 55 долларов почти до 170. При этом бюджет получает копейки. Ренту там можно повышать в разы. А привязка к мировым котировкам делает ее обоснованной - больше заработали на экспорте - больше заплатили в бюджет. Если же мировые цены снизятся, то и платить придется меньше. С другой стороны, не исключено, что повышение ренты на руду ослабит конкурентные преимущества наших металлургов на внешних рынках. Правильнее было бы ввести экспертную пошлину на руду, и оставить низкую ренту для внутренней переработки, что позволило бы властям и наполнять бюджет, и поддержать металлургов", - говорит экономист Алексей Кущ.

Что будет с металлургией и экспортом

Но непонятно, что будет с ценами на руду и ее экспортом в этом году.

Сейчас цены на железную руду в Китае, куда идет большая часть нашего экспорта, просели.

По состоянию на 19 марта ценник на руду просел на 160,16 долларов за тонну. 

Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже упали в цене на 3,5%. За неделю стоимость сырья подешевела на 2,8%.  

Снижение идет на фоне опасений трейдеров относительно сокращения производства стали в городе Таншань из-за высокого уровня загрязнения.

Власти Таншаня выпустили уведомление для местных предприятий сталелитейной промышленности (на них приходится 14% от общего объема производства стали в Китае) о возможном сокращении выплавки в течение года. Сокращение производства может составлять 30-50%.

Также прогнозирует снижение средних цен на железную руду в 2021 году  агентств Fitch. Цены могут просесть до 125 долларов за тонну, а в  долгосрочной перспективе и вовсе - до  70 долларов.

Что касается объемов экспорта украинской руды, то, по данным отраслевой ассоциации Укрметаллургпром, за 2 месяца этого года они упали на 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (до 7,09 млн тонн)

Но главный удар может прийтись на металлургию, которая использует железорудное сырье. Выступая против высокой ренты на руду в прошлый раз, металлурги аргументировали это тем, что за счет дохода с ее экспорта дотируют металлургическое производство. То есть, повышение ренты в теории может ухудшить ситуацию в металлургии.

К примеру,  генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, комментируя повышение ренты на руду по проекту 1210, отмечел, что в 2019 году убыток метпредприятий Украины превысил 30 млрд грн. И их пришлось дотировать за счет доходов от продаж железорудного сырья.

В 2020 году показатели экспорта украинской металлургической продукции были не лучшими.

За год было экспортировано 18,5 млн тонн черных металлов на сумму 7,69 миллиарда долларов. В физическом выражении это на 0,7% больше, чем в 2019 году, но в денежном - сокращение на 11,9%. 

Стоит отметить, что пока металлурги воздерживаются от комментариев по новому проекту о повышении ренты на руду. В "Метинвесте" Рината Ахметова и Укрметаллургпроме, куда "Страна" обратилась за комментариями по готовящимся нововведениям, свою позицию так и не озвучили.

Хотя на этапе прошлогоднего повышение ренты "Метинвест" требовали внесения изменения в новый закон.

"Мы, как компания, вместе со многими ассоциациями призываем отложить принятие инициатив закона №466-IX в части увеличения ренты на добычу железной руды. Мы призываем выработать прозрачные и понятные, связанные с рынком, методы установления ренты", – говорил тогда Рыженков.

"Повышение рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных доходов, сокращения рабочих мест, существенного снижения платежей в государственной и местные бюджеты, а также ухудшения состояния экономики и национальной безопасности Украины", - заявляли в Укрметаллургпроме.

Торги с Ахметовым?

Впрочем, есть нюанс, который объясняет, почему металлурги, отчаянно отстаивающие отбивающие каждый "лишний" процент ренты в прошлом году, сейчас молчат. 

Львиную часть добычи железной руды контролируют структуры Рината Ахметова. И как стало известно "Стране", как раз с ним сейчас идут активные торги по ренте. Как рассказал наш источник из металлургической отрасли, "повысить ставки хотят временно, сейчас обсуждают срок - на 5 или на 10 лет. За это время Ахметов заплатит ренты даже по максимуму порядка 50 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов) и то, если цены не упадут. Но взамен он выторговывает субсидию из бюджета на модернизацию ТЭС, а это порядка 4 млрд евро. Так что все равно получит из бюджета больше, чем отдаст".

На самом деле процесс торгов может оказаться куда шире, особенно в свете того, что у Зеленского намерены "переделить" недра. 

"В прошлый раз также говорили, что ренту нужно повышать, а потом на КЖРК (контролирую Ринат Ахметов и Игорь Коломойский) отказались повышать зарплаты рабочим и допустили масштабную акцию протеста. Не соблюдаются элементарные нормы по охране труда. Гоструда выявили на КЖРК 650 нарушений, при которых шахты вообще нужно закрывать. То есть, параллельно с вопросом ренты, нужно поднимать также вопросы зарплат, охраны труда и инвестиций", — говорит Михаил Волынец.

"Вопрос ренты — дискуссионный. Нужно учитывать возможное подорожания сырья для металлургов, и как оно повлияет на стоимость готовой продукции, не снизит ли ее конкурентоспособность на мировом рынке", - отметил и аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. 

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Теги: news, новости, Украина, Руда, Ахметов, 7dniv, 7dnivinfo, Рада  
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