Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении

Прокуратура столицы сообщила патрульному полицейскому о подозрении за избиения гражданина.

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале в среду, 24 марта.

Согласно материалам следствия, во время службы в Деснянском районе столицы у патрульного возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В прокурате добавили, что полицейский безосновательно применил в отношении гражданина слезоточивый газ и нанес ему несколько ударов.

Инспектору управления патрульной полиции сообщено о подозрении по факту превышения власти, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Если вину патрульного докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.