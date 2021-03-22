 

Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении

События Вчера, 18:2767
Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении

Прокуратура столицы сообщила патрульному полицейскому о подозрении за избиения гражданина.

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале в среду, 24 марта.
Согласно материалам следствия, во время службы в Деснянском районе столицы у патрульного возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В прокурате добавили, что полицейский безосновательно применил в отношении гражданина слезоточивый газ и нанес ему несколько ударов.

Инспектору управления патрульной полиции сообщено о подозрении по факту превышения власти, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Если вину патрульного докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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