Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада

Власти Канады ввели санкции против девяти российских официальный лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человек на территории РФ.
Об этом говорится в заявлении МИД Канады.
"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении.
В санкционный список попали:
- глава ФСБ Александр Бортников;
- директор ФСИН Александр Калашников;
- генпрокурор Игорь Краснов;
- первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;
- заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;
- начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
- полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
- директор Росгвардии Виктор Золотов.