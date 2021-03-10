Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада

Власти Канады ввели санкции против девяти российских официальный лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человек на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении.

В санкционный список попали: