Заниматься делом Шкарлета отказалась коллегия судей КСУ и передала его Большой палате суда

Первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины отказала в открытии конституционного производства по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда после заседания 24 марта.

"Принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда", - сообщает пресс-служба КС.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года.