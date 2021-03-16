В Украине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Вирусологи зафиксировали в одном из сел Винницкой области Украины вспышку африканской чумы свиней (АЧС), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции страны.

«В селе Пиков официально подтверждена вспышка опасного вирусного заболевания — африканской чумы свиней. В этом населенном пункте развернута деятельность карантинного поста», — говорится в сообщении. Чтобы недопустить распространения болезни, карантин также был объявлен в соседних поселениях на срок до 40 дней.

Отмечается, что на этот срок ввоз и вывоз мясной и молочной продукции в указанные зоны будет запрещен. Специалисты будут отслеживать обстановку в соседних регионах, чтобы не допустить распространения болезни.

Ранее сообщалось, что осенняя миграция диких кабанов занесла в Россию опасную для животных африканскую чуму свиней. Так, инфекция распространилась на севере Приморского края.

Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью и не поддается лечению. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.