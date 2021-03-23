Подозрение вручили координатору погрома на Банковой

Роман Ратушный, который, по данным "Страны", был координатором погрома Офиса президента 20 марта, получил подозрение.

А еще одного участника акции в поддержку радикала Сергея Стерненко Евгения Строканя суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Самозащита".

"Прямо сейчас участнику субботней акции, председателю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному вручают подозрение", - написал канал около 23:00 24 марта.

Ратушного подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

По данным канала, Строкань получил круглосуточный домашний арест за хулиганство.