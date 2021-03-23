Никак не могут снять с мели гигантский контейнеровоз в Суэцком канале

Спасателям не удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале.

Администрация канала заявила, что спасательные работы остановлены до четверга.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В спасательной операции было задействовано восемь буксиров. Как видно из опубликованных в соцсетях фотографий с места инцидента, а также спутниковым снимков американской аэрокосмической компании Capella Space, судно по-прежнему стоит поперек канала, перекрыв движение в обоих направлениях.

Попытки повернуть судно параллельно берегу пока не удались.

24 марта экскаватор и бульдозер раскапывали бульбу судна - выпуклость в носу сразу под ватерлинией, которой оно воткнулось в берег канала.

Администрации Суэцкого канала сообщила, что спасательные работы могут продлиться не менее двух дней. Она опровергла информацию, что судно в среду удалось сдвинуть с места.

По данным AIS, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов в ожидании открытия прохода, в том числе российские, саудовские, оманские и американские нефтяные танкеры.

По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 07:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тысяч тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

По Суэцкому каналу ежедневно в обоих направлениях проходит более 50 морских судов. Через него осуществляется 30% всех мировых контейнерных перевозок и около 10% нефтяных танкерных перевозок.