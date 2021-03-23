AstraZeneca поменяла информацию об эффективности своей вакцины

После того, как Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выступил с претензиями в адрес фармацевтической компании AstraZeneca по поводу ее вакцины от коронавируса, последняя скорректировала официальную информацию.

Об этом передает агентство АР.

В AstraZeneca настаивали, что ее вакцина от Covid-19 очень эффективна даже после информации о дополнительных заболеваниях и летальных случаях во всем мире.

Но компании пришлось признать, что она пересчитала статданные и пришла к выводу, что ее вакцина эффективна в предотвращении симптоматического Covid-19 на 76% вместо 79%, заявленных ранее.

Это заявление фармкомпании появилось после публичных обвинений AstraZeneca в сборе данных для рекламы вакцины.

Группа независимых экспертов в резком письме в адрес компании и официальных лиц США заявила, что AstraZeneca не учла некоторые случаи Covid-19, что может подорвать доверие к науке.