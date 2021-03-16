Саакашвили решил поддержать Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК

Глава Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили заступился за экс-нардепа Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко, которых СБУ подозревает в создании незаконного вооруженного формирования - частной военной компании (ЧВК).

Соответствующий пост Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Какой-то дешевый развод Службы безопасности Украины, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет", - написал он.

Саакашвили добавил, что от НАБУ хочется получить больше результатов, но точно нельзя обвинить в коррупции.

"А все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы. Не будет НАБУ - будет СБУ, которая сама является главным рассадником коррупции, главным врагом экономического развития Украины, так же как одним из основных подрывников безопасности Украины. По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть", - отметил глава исполнительного комитета Национального совета.

Также он выразил мнение, что это скандал с этим делом закрутили специально накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде.

"Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде.

Такие грязные методы применяются в Российской федерации, применялись в Советском Союзе, и это обычная практика авторитарных недемократических стран. Я все-таки про Украину гораздо лучшего мнения, и мне бы не хотелось, чтобы здесь внедрялись методы нашего врага", - заявил Саакашвили.