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События Сегодня, 09:4494
"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко

Утренняя новость о вручении подозрения агенту НАБУ Евгению Шевченко к вечеру среды, 24 марта, получала развитие. 

СБУ сообщила о разоблачении частной военной компании, которая базировалась в Киевской области. Ее, по данным спецслужбы, возглавляли Шевченко и Семен Семенченко - бывший нардеп от "Самопомощи" и экс-командир батальона "Донбасс". 

По данным нашего источника в спецслужбе, они оба активно занимались продажей оружия с неподконтрольных территорий Донбасса.

"Страна" рассказывает, что известно об этой истории. 

Что известно о "ЧВК" Семенченко-Шевченко

Сегодня днем внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что СБУ провела у него обыски и вручила подозрение. Он заявил, что ничего незаконного у него не нашли, ничего не было изъято.

"Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра - увидимся", - написал Шевченко в фейсбуке. 

Евгений Шевченко известен как агент-провокатор НАБУ. Через него, например, люди Николая Злочевского, по версии следствия, передавали руководству НАБУ и САП взятку в размере 6 миллионов долларов. 

Дело, по которому проводился обыск, касалось, по словам Шевченко, 2018 года. 

"(Подозрение) в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования" - речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 Трамп заявил о выводе контингента и уменьшение присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы от слова "вообще", - указал Шевченко. 

Со слов агента НАБУ, его обвиняют в "подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивания населения, провокации военного конфликта..."

"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко
"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко

Вечером по теме выступила Служба безопасности Украины. Силовики опубликовали большой пресс-релиз, где сообщили детали дела. И рассказали, что еще один фигурант - это Семен Семенченко, у которого Шевченко, кстати, работал во время атошной службы водителем. 

Спецслужба указала, что прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, "частной военной компании". Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений - в том числе "против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек. Сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там учили обращению с оружием, навыкам военных боевых действий. Также некоторые из студентов училась в центрах подготовки за рубежом.

Правда, такие претензии можно выдвинуть практически ко всем военизированным праворадикальным организациям Украины - от "Нацкорпуса" до "Правого сектора". У всех из них есть тренировочные базы и свободный доступ к стрелковому оружию. 

Но вернемся делу. 

"Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях", - сообщила СБУ. 

Отдельно следователи узнали о контрактах между ЧВК и представителями различных стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и области, организаторами такой деятельности были Семенченко и Шевченко. Причем оружие они ввозили якобы из России.

"По версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", - говорится в релизе спецслужбы.

Это интересно коррелируется с тем, что Шевченко в свое время был фигурантом дела о взятках в "Укроборонпроме". 

Его обвиняли в том, что он выступил посредником при передаче взятки руководство НАБУ от структур подконтрольной Олегу Гладковскому (Свинарчуку) автомобильной корпорации "Богдан".

Взятку передавали за выдачу справки от НАБУ, о том, что входящая в орбиту Гладковского фирма "Оптимумспецдеталь" имела право поставлять запчасти для предприятий оборонного сектора.

НАБУ в 2017 году вычеркнуло фирму "Оптимумспецдеталь" из списка фиктивных. Это вернуло ей контракты с оборонными заводами и дало возможность поставлять запчасти, которые были завезены контрабандой из России.

Евгений Шевченко в качестве агента "засветился" на этапе передачи взятки руководству НАБУ. Он был участником разговора с одними из ключевых фигурантов "Свинарчук-гейта" бизнесменом Андреем Рогозой.

"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко

То есть не исключено, что с этим как-то связаны заявления СБУ о причастности Шевченко к незаконному импорту военной продукции из РФ. 

Теперь ему и Семенченко сообщили о подозрении по статье 260 УК - создание незаконных вооруженных формирований, санкция которой предусматривает от 2 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисах и квартирах фигурантов дел в Киеве и области, а также на Донеччине.

Силовики изъяли:

  • почти 5500 патронов различного калибра;
  • 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
  • 4 подствольных гранатомета;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • 2 автоматические винтовки;
  • 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
  • 7 помповых ружей;
  • 38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
  • 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
  • устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
  • тому подобное.

Изъяли финансовую документацию и черновые записи по организационной структуры ЧВК, личные дела участников.

К этому сообщению СБУ прикрепила большой фото- и видеорепортаж, которые мы публикуем ниже. На кадрах видно, что операция была масштабной. Такой вывод можно сделать как минимум исходя из того, что в ходе задержания была задействована бронетехника. 

 

"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко
"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко
"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко
"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко
"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко

Источник в СБУ рассказал "Стране", что Шевченко и Семенченко активно занимались продажей оружия с неподконтрольных территорий в Украине.

"Их документировали несколько месяцев. В том числе есть записи, на которых Евгений Шевченко хвалится своими связями с генералами ФСБ. То есть доказательная база по обоим очень серьезная", - сказал наш источник. 

Кто такой Семенченко и что он делал в последнее время

Семен Семенченко (настоящее имя - Константин Гришин) - уроженец Крыма.

Известен стал после начала конфликта на Донбассе, где был командиром добровольческого батальона "Донбасс", сформированного в апреле 2014 года. До осени показывался на публике только в балаклаве, но позже открыл свое лицо.

Хейтеры комбата утверждали, что он подал поддельные документы при поступлении в Нацгвардию. За это против него открывали уголовное дело, по которому, впрочем, приговора он не получил.

"Донбасс" воевал в том числе под Иловайском, где Семенченко получил ранения, но в самом "котле" не оказался, поскольку лежал в то время в госпитале. 

В качестве комбата он был одним из главных ньюсмейкеров АТО с украинской стороны и постоянно публиковал данные о ситуации в соцсетях. Имел награды от министра Авакова и премьера Яценюка. Баллотировался в Раду в рядах партии "Самопомощь" и стал народным депутатом. 

В 2015 году получил контузию в боях под Углегорском и был первым, кто сообщил, что город захватили силы "ДНР". После неудачных боев в Дебальцевском котле Семенченко передал командование батальоном Анатолию Виногродскому с позывным "Гал", которого позже судили за разбойное нападение на фермера, но потом отпустили. 

Позже глава Генштаба Виктор Муженко обвинил Семена в том, что он слил в Facebook планы выхода окруженной группировки из Дебальцево, что стало одной из причин ее разгрома. Семенченко отвергал эти обвинения.

После увольнения из батальона нардеп занимался преимущественно политической работой.

В 2016 году он стал одним из организаторов экономической блокады Донбасса, после чего Кабмин и Порошенко ее узаконили. Это стало одним из поворотных моментов всего конфликта: после этого украинские олигархи лишились своих предприятий на неподконтрольной территории, которые "национализировала" тамошняя власть в ответ на блокаду. 

Тогда же Семен баллотировался в мэры Кривого Рога, но проиграл, набрав 11%.

В 2017 году Семенченко поддержал МихоМайдан - возвращение в Украину бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который несколько месяцев собирал уличные акции и угрожал свержением Порошенко. Люди Семена составляли "боевое крыло" этих протестов. И физически помогали ему совершить знаменитый прорыв через границу. 

В 2018 году Семенченко и его люди объявились в Грузии, куда приехали поддерживать кума Саакашвили Григола Вашадзе на президентских выборах. Там некоторых из них (но не самого Семенченко) задержали грузинские спецслужбы.

После прихода к власти Зеленского Семенченко отошел от активной политической деятельности (по крайней мере в публичной плоскости) и занимался Фондом помощи добровольцам и членам их семей, а также движением "Освобождение". По крайней мере, так он представлял свою деятельность на странице в фейсбуке. 

Посты в соцсетях он публиковал не ежедневно. Комментировал добровольческую повестку, поддерживал санкции СНБО против Виктора Медведчука и осуждал то, что Петр Порошенко не являлся на допросы. Освобождения Сергея Стерненко не требовал, генпрокуратуру критиковал. 

"Я лично не поддерживаю требования в формулировке "Чтобы Зеленский течение недели освободил Стерненка". С какого перепуга? Почему именно его и только его? В тюрьмах и на подписках до сих пор тысячи украинцев. Не надо снова делать искусственных кумиров, надо думать о всех" - писал Семенченко 27 февраля. 

"Хвалился связями с генералами ФСБ". За что вручили "пидозру" Семену Семенченко и агенту НАБУ Шевченко

То есть, видимо, какие-то нехорошие предчувствия у Семенченко за пару недель до "пидозры" были. 

Куда более активно вел себя Евгений Шевченко, который проходит по этому же делу. Он был одним из первых, кто начал озвучивать версию о причастности Офиса президента к провалу операции по "вагнеровцам". И общался по этому поводу с представителями "Биллингкэт", которые снимают фильм по этой истории.

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Теги: news, новости, Украина, Семенченко, СБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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