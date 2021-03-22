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Украина побила два рекорда по коронавирусу

Украина побила два рекорда — по заражению коронавирусом и смертности от COVID-19.

Об этом в четверг, 25 марта, сообщает портал «Гордон».

За последние сутки в стране подтвердили 16 669 случаев заражения. Госпитализировано 4838 человек, умерли 362 пациента, выздоровели 6748.

До этого рекордное число новых случаев COVID-19 было выявлено 27 ноября — 16 294 инфицированных. Наибольшая смертность ранее фиксировалась 23 марта — 342 летальных исхода.

Всего с начала эпидемии на Украине заразились коронавирусом почти 1,6 миллиона человек, скончались более 31 тысячи, излечились более 1,2 миллиона.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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