Чиновника за хищение более 1,5 млн гривен будут судить в Киеве

В период с 2016-2018 годов гендиректор одного из КП Киевского областного совета разработал схему присвоения бюджетных средств, в которой участвовало Общество, зарегистрированное на его родственников.

Должностному лицу сообщено о подозрении из-за растраты более 1,5 млн грн путем злоупотребления служебным положением. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что чиновник подписал фиктивные договоры о предоставлении информационных и консультационных услуг по указанному Обществу. Оплату за них ексгендиректор осуществлял за счет средств, которые поступали от сдачи в субаренду помещений, принадлежащих коммунальному предприятию. Впоследствии выплаченные деньги присваивались должностным лицам. Такие системные операции привели к недополучению государственным и местными бюджетами более 1,5 млн грн. В ходе досудебного расследования зафиксировано более 50 эпизодов такой незаконной деятельности.

Действия должностного лица квалифицированы по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.