СБУ проводит обыск в офисе организации Медведчука

В офисе общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ проводят обыск.

Об этом пишет народный депутат Ренат Кузьмин

По его мнению, действия против Медведчука направлены на узурпацию власти внешними управленцами.

"Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена. Примечательно, что в суд за санкцией на обыск обратился не рядовой прокурор, а заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, которому достоверно известно, что офис "Украинского выбора" находится в одном здании с офисом "ОПЗЖ", в втором расположены кабинеты нардепов от оппозиции. Как видите, развязав репрессии, власть пытается запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука. Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти в Украине внешними, в т. ч. транснациональными управленцами. Борьба сторонников внешнего управления с Медведчуком — это борьба с независимостью и суверенитетом Украины, ничуть не меньше", - пишет Кузьмин