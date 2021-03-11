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События Сегодня, 12:2896
Православие – «русский мир» – тюрьма: что готовят «Слуги» для УПЦ

17 марта 2021 г. в Верховной Раде депутатами фракции «Слуга народа» зарегистрированы законопроекты 5258 и 5259, согласно которым «русский мир» приравнен к нацизму и за его пропаганду, в т.ч. и в форме принадлежности к Православию, можно сесть в тюрьму на десять лет.

Что такое «русский мир»?

В качестве эпиграфа можно привести шедевральное высказывание профессора Преображенского из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Разруха не в клозетах, а в головах». Текст законопроектов 5258 и 5259 написан настолько безграмотно, что в случае одобрения его Верховной Радой он позволит сажать в тюрьму вообще всех, включая, вероятно, и его авторов. Эти авторы не знакомы не только с тем, как происходит регулирование общественных отношений при помощи правовых норм, но и вообще с элементарными понятиями теории государства и права. Кроме того, авторы не потрудились кликнуть пару раз мышкой компьютера и проверить, насколько верны те утверждения, которые они прописывают в законопроектах и пояснительных записках к нему.

Суть законопроектов 5258 и 5259 состоит в запрете в Украине «русского мира» и установлении уголовного наказания за пропаганду оного до десяти лет тюрьмы. Но что такое «русский мир»? Насколько широкое это понятие? Что в него входит, а что нет? Ответов на эти вопросы не знает никто. Точнее у каждого есть свой собственный ответ на них. Вот и авторы законопроектов пустились в безудержное творчество по формулированию определения «русского мира». Полет фантазии в этом направлении привел к утверждению того, что «русский мир» это:

«родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия, декларативной целью которой является «собирание земель», возвращения России статуса «сверхдержавы», создания из России державы-цивилизации, которая несет в себе миссию объединения всех русскоязычных на основе общих культурно-цивилизационных ценностей России».

Давайте вспомним, что такое национал-социализм, с которым нардепы «Слуг» ставят «русский мир» на одну ступень.

Итак, национал-социализм – это ультраправая идеология, включающая в себя элементы тоталитаризма, фашизма, расизма и антисемитизма, которая имела своей целью построение расово чистого государства. В качестве официальной политической идеологии нацистской Германии она была зафиксирована в соответствующих государственных документах. Можно по-разному относиться к России, к ее внутренней и внешней политике, но приписывать все перечисленное «русскому миру» нет никаких оснований. Кроме того, чисто с юридической точки зрения, российская внешнеполитическая стратегия определяется документом «Концепция внешней политики Российской Федерации», утвержденной в 2016 г. В тексте этого документа нет ничего про «собирание земель», «сверхдержаву» или «державу-цивилизацию». Там даже нет ничего про «объединение всех русскоязычных». Есть про поддержку граждан и соотечественников за рубежом, но абсолютно то же самое есть в законодательстве всех стран, в том числе Украины. То есть все эти тезисы авторы законопроекта сочинили.

На чем же авторы украинских законопроектов придумали объединять «всех русскоязычных»? Выберем из списка самые одиозные формулировки.

«- империализма (авторитарной империи) традиционного образца – самодержавие, православие, народность <…> Все сводится к монокультуре – «русский мир» и русский язык…»

Итак, относительно монокультуры. В России статус государственных имеют 22 языка и еще 13 языков – статус официальных. На этих языках можно разговаривать и кассирам в супермаркетах, и чиновникам в госорганах. Где здесь можно увидеть монокультуру – неизвестно.

«- идеологии, которая определяет российскую народность приоритетной перед другими, позволяя таким образом гражданам России считать себя высшей расой…»

Путать понятия «народность» и «гражданство» непозволительно любому образованному человеку, а не только депутату Верховной Рады. Гражданами России являются представители 190 народностей и если все они являются «высшей расой», то где здесь смысл вообще?

«- использования языка как механизма манипуляции и способа разжигания вражды…»

Надо ли это понимать так, что если человек разговаривает на русском, то он автоматически разжигает вражду?

«- лояльности к Российской Федерации, которая желает выступать внутри страны и на международной арене как естественная правопреемница российской государственнической традиции, органическими частями которой являются Российская империя и СССР»

При чем здесь лояльность к правопреемству? 20 марта 1992 г. в Киеве был подписан документ «О правопреемстве в отношении Договоров, государственной собственности, архивов, долгов и активов бывшего СССР», в котором государства-участники СНГ, в том числе и Украина, и Российская Федерация признаны в качестве правопреемников прав и обязательств бывшего СССР.

Продолжаем дело большевиков?

Над безграмотностью законопроектов 5258 и 5259 можно грустить или смеяться, но на самом деле не только данные законопроекты, но и вообще последние решения, принимаемые властью в Украине, до боли напоминают действия большевиков в 1920-х годах. Тогда тоже никто не обращал внимания на безграмотность принимаемых решений, но последствия, как мы знаем, были трагические. СПЖ уже не раз писал о том, что создание при помощи государства Православной церкви Украины и борьба с ее помощью с настоящей Церковью Христовой почти идентична тому, как большевики создали так называемую «Живую церковь». У православных отбирали храмы и передавали их «живоцерковникам», каноническую Церковь ставили вне закона и всячески поддерживали «Живую церковь» и даже признание этой «Живой церкви» Константинопольским патриархом точь-в-точь совпадает с современными событиями.

К сожалению, параллели эти можно продолжить. В Пояснительной записке к законопроекту 5258 содержится вот такая фраза: «Концепция «разделенного народа», отмечал З. Бжезинский, является отправным аспектом шовинистических заявлений <…>, а на примере Украины наблюдается постоянный и стойкий подъем российского квази-мистического шовинизма».

А вот другая фраза: «Это наследство состоит, во-первых, в пережитках великодержавного шовинизма <…> Эти пережитки живут еще в головах <…> они получают подкрепление в виде “новых” сменовеховских великорусско-шовинистских веяний <…> Поэтому решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первой очередной задачей…»

Нет, эта фраза уже не из Пояснительной записки, это из тезисов И. Сталина, озвученных им на XII съезде РКП(б) в 1923 г. Том самом съезде, который принял программу тотальной украинизации, причем не только в Украине, но и в других местах и даже в Казахстане.

Текст законопроекта позволяет им карать людей уже за одну принадлежность к Православию.

Таких параллелей много, но нас больше интересует отношение государства к Церкви. Оно, как известно, у большевиков было резко враждебным. В тех же 1920-х годах была создана Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) во главе с Л. Д. Троцким (Лейбой Давидовичем Бронштейном). Эта комиссия среди прочих решений приняла и такое: «Религии со своими догмами, этикой, праздниками, обрядами, являясь сами по себе контрреволюционной идеологической силой <…> все это ведет к ослаблению обороноспособности страны и является, по существу, подготовкой тыла в интересах мирового империализма».

Прошло почти 100 лет, но Церковь все так же обвиняют в пособничестве империализму. Например, авторы законопроекта 5258 уверены, что «русский мир» прямо связан с империализмом и виновен в «отрицании независимости Украинской православной церкви (по-видимому, авторы имели в виду ПЦУ – Ред.)».

Расправляемся с Церковью?

Обратим внимание на одну логическую юридическую конструкцию, которая прямо содержится в тексте законопроекта 5258:

  • понятие «православие» входит в понятие «империализма»;
  • понятие «империализма» входит в понятие «русского мира»;
  • идеология «русского мира» осуждается наравне с нацизмом.

А текст законопроекта 5259 гласит: «пропаганда <…> идеологии «русского мира» <…> карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без нее». То есть исходя из текста законопроекта, само Православие уже оказывается уголовно наказуемым. Но это еще не все. «Те же самые действия, совершенные <…> организованной группой <…> караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее». Надо ли говорить о том, что любая церковная община подпадает под определение «организованная группа»?

Исходя из текста законопроекта, само Православие уже оказывается уголовно наказуемым.

Можно, конечно, сказать, что все это домыслы и ничего подобного авторы законопроекта не имели ввиду. Но практическое значение будет иметь не то, что имели в виду законодатели, а то, что будут иметь в виду чиновники, применяющие закон. А текст законопроекта позволяет им карать людей уже за одну принадлежность к Православию.

Также можно возразить, что православными себя считают и представители ПЦУ, и даже греко-католики. Но и в этом случае авторы законопроекта предусмотрели, что под уголовное преследование попадут только сторонники Украинской православной Церкви. Текст законопроекта гласит, что «пропаганда «русского мира», за которую собираются давать до десяти лет тюрьмы, может состоять в форме «отрицания независимости Украинской православной церкви». Здесь авторы законопроекта или совсем забылись и написали «УПЦ» вместо «ПЦУ», или же они это сделали сознательно, надеясь на то, что УПЦ переименуют в Русскую Православную Церковь в Украине, а название «УПЦ» достанется организации под управлением Сергея Думенко.

Следует также упомянуть об еще одной форме проявления «русского мира» в законопроекте 5258: «использование церкви и православия в политических целях и государственных структурах как дополнительного рычага покорности и запугивания». Опять поразительный пример юридической безграмотности и отсутствия логики в построении фразы. Но под это определение можно подвести очень много чего из нормальной церковной жизни православных общин.

Выводы

Исходя из того, что текст законопроекта написан абсолютно безграмотно и тенденциозно, есть надежда, что законопроект не будет принят. Но…

Во-первых, не исключено, что какому-нибудь более-менее грамотному юристу поручат переработать текст, убрать из него очевидные ляпы и несуразности, но оставить при этом возможность уголовного преследования УПЦ. В этом смысле появление столь бездарно написанного текста – это не что иное, как этап открытия «окна Овертона». Нужно просто вбросить в информационное поле повод для обсуждения подобных идей, а привести законопроект в нормальный вид можно немного позднее.

Во-вторых, не далее как 19 марта 2021 г. экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил, что УПЦ якобы является агентурной сетью Российской Федерации и призвал к ее ликвидации: «Деятельность русской "церкви", во время Войны Украины за свою Независимость, несет непосредственную угрозу существованию нашего Государства, поэтому должна быть ликвидирована, ее имперская деятельность запрещена, а имущество и материальные ресурсы возвращены украинскому народу». А последние политические события в нашей стране свидетельствуют о том, что власть предпочитает опираться именно на ту социальную группу, представителем которой является Д. Ярош.

***

Данные законопроекты – это лишь очередное звено в цепи действий власти против Церкви, звено не первое, и, скорее всего, не последнее. Потому необходимо признать, что в той или иной форме гонения на Церковь продолжатся. А всем враждующим на Церковь хотелось бы напомнить слова из Священного Писания: «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян. 5:38,39).

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